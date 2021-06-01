Заступник голови ОП анонсував заміну кількох голів ОДА

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що найближчим часом планується заміна голів облдержадміністрацій. Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Одразу скажу – будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів», – зазначив Тимошенко.

Він також розповів, як саме добирають кадри на такі посади.

«Як правило, працюють знайомства з представниками регіональної влади, з тими, хто працював у системі влади, ті самі місцеві народні депутати. Ми справді хочемо сформувати кадровий резерв. Це проблема, тому що, крім голів адміністрацій, є питання і щодо їхніх заступників. Нам на допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президентові, куди ми набираємо людей у декілька потоків», – заявив заступник голови ОП.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що в Україні з’явиться президентський університет. Навчання за шістьома напрямками планують розпочати у 2023 році.