В ОП повідомили про кадрові перестановки

Колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента, повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, такий крок спрямований на посилення зовнішньополітичного напрямку в роботі ОП.

«З метою активізації взаємодії між Офісом президента, Кабінетом міністрів і Верховною Радою в питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень голови держави здійснюється трансформація роботи підрозділів Офісу президента, відповідальних за цей напрям. На посаду заступника керівника ОП призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили в ОП, там запровадили посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква, який досі був заступником керівника ОП. Також створений відповідний структурний підрозділ.

За повідомленням, до першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

19 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.

Андрій Сибіга працював послом у Туреччині з 2016 року.