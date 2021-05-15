Зеленський привітав українців із Днем Європи: «Україна обов’язково буде в ЄС»

Президент України Володимир Зеленський привітав співгромадян із Днем Європи, який в Україні відзначається щороку в третю суботу травня.

«Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в ЄС», – написав Зеленський у твітері.

День Європи – свято, що відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським союзом, в Україні його з 2003 року відзначають у третю суботу травня.

Європейський союз затвердив 9 травня Днем Європи на саміті в Мілані 1985 року, вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана – першого документа, який у 1950 році поклав початок післявоєнній європейській інтеграції.

У декларації пропонувалося об’єднання французької та західнонімецької вугільної та металургійної промисловості, що призвело до створення Європейського співтовариства з вугілля та сталі, першого Європейського співтовариства, створеного в 1952 році. Також 9 травня вважається днем народження Європейського союзу.