Донбас: бойовики б’ють авіаційними ракетами. Чим відповідає українська армія?

Бойовики на Донбасі використовували авіаційні боєприпаси – про це заявили в штабі операції об’єднаних сил. Навіщо застосовувати невідповідну для війни на сході України зброю, як часто це роблять контрольовані Росією угруповання «ЛНР» і «ДНР»? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Черги з кулеметів, вогонь з мінометів і точкові взаємні удари між збройними силами України і бойовиками угруповань так званих «ЛНР» і «ДНР» – це будні передової.

«Приходи 82 калібру – це міномет. Вони ще роблять таку скрутку – коли перекручують постріл від РПГ і прикручують міну. І кожен день і кожну ніч прилітають кулі від стрілецької зброї, автоматні черги часто лунають», – каже військовослужбовець ЗСУ з позивним «Охотнік».

Один із звичних обстрілів залишив після себе неочікуваний слід – некеровані авіаційні ракети С-8, що не розірвалися.

Якщо десь попаде в будинок, будиночок може рознести

«Вони прилетіли до нас з того боку. Це є кумулятивно-осколочні некеревані авіаракети. Дальність польоту – приблизно 4 км. Осколків тут десь 400. Ну і кілограм вибухової речовини. Вона застосовується для знищення живої сили і техніки. Якщо десь попаде в будинок, будиночок може рознести», – розповідає військовий інженер ЗСУ Сергій.

Пускова установка може бути схожа на давно відомий на Донбасі «Град-Партизан». ​Навесні цього року російський журналіст Олександр Сладков зняв в Донецькій області кадри, на яких ракети від «Граду» калібром 122 мм, а С-8 – 80 мм. В іншому боєприпаси дуже схожі. Експерти зауважують, що є питання до якості, бо тим, що не розірвалися вже 30 років.

«Від частоти такого роду неспрацьовувань можна судити про те, якого роду боєприпаси використовуються. Якщо часто у вас йдуть нерозриви, неспрацьовування, то, ясна річ, постає питання про категорії цих снарядів і, відповідно, про терміни їхнього зберігання. Що це за снаряди такі, які вже не спрацьовують?», – дивується координатор групи «інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Авіаційні боєприпаси не вперше помічають на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил вже щонайменше двічі фіксували снаряди такого типу. Вперше це було в травні. Тоді це теж сталося поблизу Павлополя, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське, повідомляли в ООС. Випадки викликають зацікавлення, адже боєприпаси авіаційні, а саме для стрільби з літаків та гвинтокрилів.

«Під час пуску ця ракета повинна мати якусь додаткову швидкість носія. Тобто її власний імпульс двигуна, який працює менше секунди, досить незначний. Тобто для більш-менш нормальної кучності цієї ракети потрібно, щоб носій мав швидкість 600-700 км на годину, і тому навіть при застосуванні з гелікоптерів дуже значне розсіювання», – каже представник «Українського мілітарного порталу» Юрій Збанацький.

Пуски таких ракет із землі це звична справа, до прикладу, для війни в Лівії – там блоки для боєприпасів монтують на пікапи. Втім ефективність таких пусків сумнівна, кажуть експерти.

«При застосуванні з літака там розсіювання 0.3% від дальності. Тобто якщо ти стріляєш з літака на 2 кілометри, то це вже набігає кілька десятків метрів розсіювання. А при пусках з землі може бути, в принципі, навіть, якась сотня-друга метрів. Тобто кудись туди, в тому напрямку, по цілі розміром з населений пункт. Це просто такий, російською термін «беспокоящий огонь», – додає Юрій Збанацький.

З Росії доставляють до 500 тон боєприпасів на місяць – «Інформаційний спротив»

Використовувати НАРи (некеровані авіаційні ракети – ред.) як своєрідну реактивну систему залпового вогню намагалися і в ЗСУ. У 2016 на кількох зенітних комплексах «Стріла-10» встановили авіаційні блоки і передали в десант. Формально такі установки також не порушували Мінські угоди, адже їхній калібр 80 міліметрів. Утім, жодної інформації про їхнє використання або фото чи відеоматеріалів з того часу не було.

У бойовиків авіаційні боєприпаси могли з’явитися лише з Росії. На непідконтрольній території Донбасу є достатньо боєприпасів, аби вести бойові дії протягом двох тижнів, про це «Донбас Реалії» сказали у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Після знадобляться поставки з Росії, кажуть в «Інформаційному спротиві».

«Певна частина, яка виділяється на поточне забезпечення для збройних формувань, які виконують завдання на передньому краї. І є основна маса, запас на випадок активізації ведення якихось дій. Доставляють від 350 до 500 тон боєприпасів на місяць», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Некеровані авіаційні ракети – лише нова позиція у постачанні озброєння на Донбас із Росії, кажуть експерти. До прикладу, від радянських установок розмінування до сучасних російських керованих снарядів Краснополь.

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