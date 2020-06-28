На Донбасі загинув один український військовий, троє поранені – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 27 червня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи та міномети.

Угруповання «ЛНР» ще не інформувало про бойові дії 27 червня.

Угруповання «ДНР» також не наводить зведених даних про події минулої доби, але вказує на окремі інциденти. Зокрема, бойовики звинувачують ЗСУ у пошкодженні скла в школі на заході Донецька, а також у тому, що внаслідок обстрілу розпочалися пожежі в двох будинках у цьому ж районі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.