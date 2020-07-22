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22 июля в Донецкой области произошли две крупные аварии на водопроводах. Трещину длиной около 3-х метров в Славянске уже залатали. А вот для очередного ремонта разбитых боеприпасами труб между Горловкой и Торецком на 14.00 еще не было гарантий безопасности. Из-за этого меньше воды стало и на подконтрольных Украине территориях, да и в самом Донецке и окрестных городах.

Между Торецком и Горловкой в очередной раз во время обстрела пострадали водопроводы.

Подача воды с той стороны на канал где-то на 30 процентов сокращена

Подробности Радио Донбасс.Реалии сообщила Лариса Гусева, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации: «Произошли боевые действия. Из-за этого были повреждены трубопроводы канала «Северский Донец – Донбасс». Были повреждены все три ветки канала диаметром 2300 мм (это левая и правая ветка) и 2100 мм. Подача воды с той стороны на канал где-то на 30 процентов сокращена».

Из-за этого, говорит Гусева, в ряде городов введут подачу воды по расписанию. Например, в Мирнограде уже опубликовали график.

Также воду по графику, со слов Ларисы Гусевой, с вечера 22 июля будут подавать в Покровске, а с 23 июля – в Часов Яре. Для примера, если Покровску давали 9-10 тыс. кубометров воды в сутки, то теперь горожане получат всего 7 тысяч.

А еще подачу воды сократят на Торецк, Угледар, Доброполье, Волноваху.

Мариуполь будет с водой, но худшего качества

«Город Мариуполь уже перевели на Старокрымское водохранилище. То есть, в Мариуполе будет ухудшение качества воды. Ведь когда в Мариуполь попадает вода из канала «Северский Донец – Донбасс» – она более качественная. А Старокрымское водохранилище имеет очень большое превышение по солевому составу. Поэтому Мариуполь будет с водой, но худшего качества», – сообщила Лариса Гусева.

А вот в прифронтовой Авдеевке проблем с водоснабжением не ожидают.

Воды будет меньше и в Донецке

Лариса Гусева подтвердила, что из-за аварии меньше на треть будут получать воду жители неподконтрольных территорий Донецкой области. Донецк уже перевели на резервное водоснабжение из Верхнекальмиусского водохранилища, Макеввку – на Макеевское водохранилище. В других городах также сократят водоснабжение на те же 30 процентов.

Все это будет происходить до тех пор, пока ремонтникам не дадут гарантии безопасности.

Как только будут получены гарантии тишины, специалисты компании «Вода Донбасса» приступят к ремонтным работам

«Компания «Вода Донбасса» уже подала заявку в СЦКК для предоставления режима тишины, запросили работы по разминированию, чтобы возможно было приступить к ремонтным работам этих трех веток нашего канала «Северский Донец – Донбасс». Как только будут получены гарантии тишины, специалисты компании «Вода Донбасса» приступят к ремонтным работам», – сообщила Гусева.

Авария на 2-м Донецком

Также 22 июля около 2 часов 20 минут ночи треснул по шву 2-й Донецкий водовод в Славянске. Трещина была около 3-х метров в длину.

Лариса Гусева сообщила, что ремонтировать трубу начали около 5 часов утра.

По информации руководителя Донецкой области Павла Кириленко, из-за этой аварии частично прекратили подачу воды в Константиновку, Дружковку и ряд сел и поселков.

Лариса Гусева сообщила Радио Донбасс.Реалии, что к обеду аварию ликвидировали. Водовод начали заполнять водой. Водоснабжение по этому водоводу должно стабилизироваться к обеду 23 июля.

Вода и визит Зеленского

23 июля на Донетчине готовятся встретить президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил народный депутат Муса Магомедов, Зеленский приедет с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой.

Надеюсь, что этот визит поможет и Зеленскому лучше увидеть наши проблемы

Муса Магомедов написал: «Швейцария озвучила готовность активно помогать жителям ООС, в частности – в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов. Надеюсь, что этот визит поможет и Зеленскому лучше увидеть наши проблемы и добавит желания их разрешить».

Общественные деятели Донбасса уже не один год обращают внимание властей на необходимость строительства альтернативного водопровода, который не подвергался бы обстрелам и убрал бы зависимость водоснабжения подконтрольных Украине территорий от оккупированных.

Но подтолкнет ли очередная масштабная авария власти к решительным действиям?

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