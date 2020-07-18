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Почему ситуация на фронте снова обострилась? Сколько лет понадобится для того, чтобы реинтегрировать оккупированные территории? И почему Луганщина больше не энергоостров? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Обострение на фронте

Понедельник 13 июля выдался очень трагичным для украинской армии на Донбассе – трое защитников Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. Эта неделя претендует на то, чтобы стать самой кровавой в зоне проведения Операции Объединенных сил нынешним летом. Об этом пишет сайт «Depo.ua».

Как отмечает интернет-издание, наиболее вероятная версия обострения российских гибридных сил на Донбассе, это кампания украинских местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. И хотя о выборах на оккупированных территориях уже никто не говорит, интерес Москвы к ним не пропал.

Автор статьи Руслан Рудомский отмечает, в Кремле играют на понижение рейтинга президента Владимира Зеленского. Так же, как это делали для снижения рейтинга президента Петра Порошенко. То есть устраивали «кровавую жатву» в зоне ООС, а далее при помощи подконтрольных СМИ пророссийские политики морализаторствовали о том, что украинская власть не хочет мира на Донбассе и ее нужно менять.

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Конечно, как отмечает автор, местные выборы – это не президентские и не парламентские, однако за счет разочарованного в действующей власти электората можно попробовать получить пророссийское большинство в крупных городах, а то и целых областях, и уже «мутить воду» на совсем другом уровне, устраивать так называемые «парады суверенитетов» в регионах.

Реинтеграция займет лет 25...

Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий – это надолго. Это в интервью сайту «Главком» заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, даже если завтра на этих территориях пройдут выборы – они еще долго будут оставаться территорией войны.

Министр утверждает, что безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. То есть, когда, восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет к разрушению того раздора в головах, который там есть.

Резников отмечает, что немцы из Восточной и Западной Германии ментально разные до сих пор, а это уже два поколения. И сколько бы не инвестировала западная часть в восточную, строила там заводы, «восточники» живут с мыслью, что им все еще должны. И это в цивилизованной Германии!

На поезде в Попасную

Впервые за шесть лет войны пассажирским поездом можно доехать до города, расположенного вплотную к линии разграничения. «Укрзализныця» продолжила маршрут поезда Киев–Лисичанск до Попасной. Об этом пишет «Громадське».

Вещатель напоминает, что до войны Попасная была погрузочно-пассажирской узловой железнодорожной станцией Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Станция ежедневно принимала десятки поездов. С началом войны прекратили движение пассажирские поезда, а с 2016 года и грузовые.

По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, согласование продления маршрута поезда до Попасной заняло три месяца. Однако, он уточняет: речь шла не только об этом поезде, но и о других. Глава ОДА, говорит, что в планах пустить поезд на Одессу. Журналисты также напоминают, что Луганская область является единственным регионом, который в летний период не имеет ж/д сообщения с приморскими регионами.

Луганщина больше не энергоостров

В Кременной национальная компания Укрэнерго запустила подстанцию. Это произошло очень вовремя: из-за пожаров под Северодонецком были повреждены электросети, которые шли от Луганской ТЭС на город, и снабжение в большой части области сейчас происходит именно от Кременской подстанции. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Интернет-издание напоминает, что до запуска Кременской подстанции Луганскую область – кроме севера – снабжала электроэнергией только Луганская ТЭС. Она находится в Счастье и принадлежит компании ДТЭК.

Ее мощность в целом закрывает нужды региона, но много магистральных сетей повреждены из-за боевых действий или оказались на оккупированной территории. Поэтому регион называют энергоостровом – нет надежных связей с единой энергосистемой Украины.

Теперь, как пишет сайт, запуск Кременской подстанции завершит подготовку к отключению от общих сетей с Россией и Беларусью и подключению к европейским энергосетям. Отключение от России запланировано на 2022 год. А в 2023 году сеть Украины синхронизируется с европейскими сетями.

Жизнь продолжается

В масштабном пожаре на Луганщине по счастливой случайности не пострадал дом режиссера, театрального деятеля Александра Шмаля. «Досталось» хозяйственным постройкам и огороду. Спустя неделю режиссер вернулся туда. Первыми эмоциями он поделился с журналистами газеты «Восточный вариант».

Как пишет издание, в дачном кооперативе Волчье Озеро дома выгорели неравномерно, и рядом с полностью разрушенным зданием может красоваться полностью целый дом. В воздухе витает стойкий запах гари. В отличие от остальных садоводов, Александр в кооперативе живет не только летом, а постоянно уже два года. Режиссер говорит, что к счастью, не успел достроить теплицу. А вот виноград сгорел полностью. Зато дом белый – виноград принял удар на себя.

Вообще, как пишет издание, Александр с горечью вспоминает свой огород. По его словам, он впервые в этом году решил попробовать себя в качестве дачника. При этом пострадавшим мужчина себя не считает. Он настроен оптимистично и планирует к зиме все восстановить.

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