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18 липня 2020, Київ 13:42
Донбас.Реалії

Безопасная реинтеграция оккупированных территорий – это надолго (пресса о Донбассе)

Сліди від обстрілу російських гібридних сил. Село Старомихайлівка, що на Донеччині, 19 травня 2020 року

(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему ситуация на фронте снова обострилась? Сколько лет понадобится для того, чтобы реинтегрировать оккупированные территории? И почему Луганщина больше не энергоостров? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Обострение на фронте

Понедельник 13 июля выдался очень трагичным для украинской армии на Донбассе – трое защитников Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. Эта неделя претендует на то, чтобы стать самой кровавой в зоне проведения Операции Объединенных сил нынешним летом. Об этом пишет сайт «Depo.ua».

Как отмечает интернет-издание, наиболее вероятная версия обострения российских гибридных сил на Донбассе, это кампания украинских местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. И хотя о выборах на оккупированных территориях уже никто не говорит, интерес Москвы к ним не пропал.

Автор статьи Руслан Рудомский отмечает, в Кремле играют на понижение рейтинга президента Владимира Зеленского. Так же, как это делали для снижения рейтинга президента Петра Порошенко. То есть устраивали «кровавую жатву» в зоне ООС, а далее при помощи подконтрольных СМИ пророссийские политики морализаторствовали о том, что украинская власть не хочет мира на Донбассе и ее нужно менять.

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Конечно, как отмечает автор, местные выборы – это не президентские и не парламентские, однако за счет разочарованного в действующей власти электората можно попробовать получить пророссийское большинство в крупных городах, а то и целых областях, и уже «мутить воду» на совсем другом уровне, устраивать так называемые «парады суверенитетов» в регионах.

Реинтеграция займет лет 25...

Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий – это надолго. Это в интервью сайту «Главком» заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, даже если завтра на этих территориях пройдут выборы – они еще долго будут оставаться территорией войны.

Министр утверждает, что безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. То есть, когда, восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет к разрушению того раздора в головах, который там есть.

Резников отмечает, что немцы из Восточной и Западной Германии ментально разные до сих пор, а это уже два поколения. И сколько бы не инвестировала западная часть в восточную, строила там заводы, «восточники» живут с мыслью, что им все еще должны. И это в цивилизованной Германии!

На поезде в Попасную

Впервые за шесть лет войны пассажирским поездом можно доехать до города, расположенного вплотную к линии разграничения. «Укрзализныця» продолжила маршрут поезда Киев–Лисичанск до Попасной. Об этом пишет «Громадське».

Вещатель напоминает, что до войны Попасная была погрузочно-пассажирской узловой железнодорожной станцией Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Станция ежедневно принимала десятки поездов. С началом войны прекратили движение пассажирские поезда, а с 2016 года и грузовые.

По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, согласование продления маршрута поезда до Попасной заняло три месяца. Однако, он уточняет: речь шла не только об этом поезде, но и о других. Глава ОДА, говорит, что в планах пустить поезд на Одессу. Журналисты также напоминают, что Луганская область является единственным регионом, который в летний период не имеет ж/д сообщения с приморскими регионами.

Луганщина больше не энергоостров

В Кременной национальная компания Укрэнерго запустила подстанцию. Это произошло очень вовремя: из-за пожаров под Северодонецком были повреждены электросети, которые шли от Луганской ТЭС на город, и снабжение в большой части области сейчас происходит именно от Кременской подстанции. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Интернет-издание напоминает, что до запуска Кременской подстанции Луганскую область – кроме севера – снабжала электроэнергией только Луганская ТЭС. Она находится в Счастье и принадлежит компании ДТЭК.

Ее мощность в целом закрывает нужды региона, но много магистральных сетей повреждены из-за боевых действий или оказались на оккупированной территории. Поэтому регион называют энергоостровом – нет надежных связей с единой энергосистемой Украины.

Теперь, как пишет сайт, запуск Кременской подстанции завершит подготовку к отключению от общих сетей с Россией и Беларусью и подключению к европейским энергосетям. Отключение от России запланировано на 2022 год. А в 2023 году сеть Украины синхронизируется с европейскими сетями.

Жизнь продолжается

В масштабном пожаре на Луганщине по счастливой случайности не пострадал дом режиссера, театрального деятеля Александра Шмаля. «Досталось» хозяйственным постройкам и огороду. Спустя неделю режиссер вернулся туда. Первыми эмоциями он поделился с журналистами газеты «Восточный вариант».

Как пишет издание, в дачном кооперативе Волчье Озеро дома выгорели неравномерно, и рядом с полностью разрушенным зданием может красоваться полностью целый дом. В воздухе витает стойкий запах гари. В отличие от остальных садоводов, Александр в кооперативе живет не только летом, а постоянно уже два года. Режиссер говорит, что к счастью, не успел достроить теплицу. А вот виноград сгорел полностью. Зато дом белый – виноград принял удар на себя.

Вообще, как пишет издание, Александр с горечью вспоминает свой огород. По его словам, он впервые в этом году решил попробовать себя в качестве дачника. При этом пострадавшим мужчина себя не считает. Он настроен оптимистично и планирует к зиме все восстановить.

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