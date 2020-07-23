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23 липня 2020, Київ 09:52
Донбас.Реалії

Покорители математики. Семь выпускников Донецкой области получили высшие баллы по ВНО

(Друкуємо мовою оригіналу)

Научный рекорд поставили выпускники школ Донецкой области. Сразу семь человек получили 200 баллов по математике, а это максимальный результат во внешнем независимом оценивании, и ещё двое по физике. Особняком выделяется Краматорск. Здесь выпускник местной 26-й школы Андрей Редченко взял высшие баллы сразу и по математике, и по физике. А в 22-й школе и лицее № 35 с математикой рекорды поставили два человека.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Математика и физика – не обязательные для тестирования предметы. Однако, имея за плечами победы на олимпиадах разных уровней по 10 школьным дисциплинам, выпускница краматорского лицея № 35 Екатерина Окопная выбрала именно эти две точные науки. Девушка мечтает стать учёным в области физики, поэтому гуманитарные дисциплины решила не сдавать.

«Литература для меня не больше, чем хобби. Мне интересно читать, но физика больше нравится. Я думаю, она более нужна в современной жизни. Зная физику, будет проще найти хорошую профессию», – считает Екатерина Окопная.

Екатерина Окопная
Екатерина Окопная

Всего одного балла не хватило девушке, чтобы получить максимум на внешнем независимом тестировании по любимому предмету. Но сопутствующую математику она сдала безукоризненно. Аналогичный результат – 200 баллов – получил и её одноклассник Михаил Носков.

Их преподавательница – заслуженный учитель Украины и почётный гражданин Краматорска Александра Рябуха – считает, что эти дети в будущем смогут стать учёными, ведь у них есть редкое качество – умение выбирать нестандартные пути для решений.

«Если ребёнок может одну и ту же задачу решить несколькими способами, то это очень важно. Значит, он умет мыслить. И, если из этих всех вариантов он выбирает самый основной, который ему нравится, то эти ученики наверняка когда-то станут учёными», – убеждена Александра Рябуха.

Александра Рябуха
Александра Рябуха

Двойную победу над царицей наук празднуют и в 22-й школе Краматорска. Одиннадцатиклассники Дарья Гармаш и Егор Шлихтенмайер также получили максимальные оценки во внешнем независимом оценивании по математике.

Редкий, но вполне ожидаемый дубль у выпускника 26-й школы Андрея Редченко. Юноша получил высшие баллы по математике и физике и теперь вправе выбирать любой вуз Украины. Впрочем, по окончании обучения возвращаться в родной город он не планирует и намерен покорить столицу.

«В Киеве всё-таки больше возможностей. Как ни крути, это столица, это пересечение всех международных линий, связей, возможностей. Можно как-то где-то устроиться, где-то опыта больше набраться. Краматорск всё-таки город, который только развивается, только начинает приобретать какие-то черты, сообщаться с другими городами, другими областями, становиться полноправным таким областным центром. Поэтому я считаю, что ему ещё нужно развиваться», – говорит Андрей Редченко.

Андрей Редченко
Андрей Редченко

Похожее мнение и у большинства других героев внешнего независимого оценивания. Будущие физики и математики не видят себя в городе машиностроителей. Они хотят заниматься наукой, а здесь это делать негде.

Впрочем, право выбирать они заслужили своим умом и трудом, считают педагоги.

«Радует то, что сегодня дети понимают, что своим собственным умом, своим трудом, своими знаниями они получат такой результат. А с такими оценками и таким багажом знаний им открыта дорога в любой престижный вуз страны», – говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Вместе с тем в управлении образования убеждены, что такие результаты тестирования – заслуга не только самих ребят, но и преподавателей. Ведь безусловный талант этих детей открыли и развили именно школьные учителя.

При этом, имея как минимум городской рекорд по количеству высших баллов, торжествовать педагоги и выпускники не спешат. Ведь ещё не известны результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и химии. В этих дисциплинах Краматорск тоже может приятно удивить.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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