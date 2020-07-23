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Научный рекорд поставили выпускники школ Донецкой области. Сразу семь человек получили 200 баллов по математике, а это максимальный результат во внешнем независимом оценивании, и ещё двое по физике. Особняком выделяется Краматорск. Здесь выпускник местной 26-й школы Андрей Редченко взял высшие баллы сразу и по математике, и по физике. А в 22-й школе и лицее № 35 с математикой рекорды поставили два человека.

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Математика и физика – не обязательные для тестирования предметы. Однако, имея за плечами победы на олимпиадах разных уровней по 10 школьным дисциплинам, выпускница краматорского лицея № 35 Екатерина Окопная выбрала именно эти две точные науки. Девушка мечтает стать учёным в области физики, поэтому гуманитарные дисциплины решила не сдавать.

«Литература для меня не больше, чем хобби. Мне интересно читать, но физика больше нравится. Я думаю, она более нужна в современной жизни. Зная физику, будет проще найти хорошую профессию», – считает Екатерина Окопная.

Всего одного балла не хватило девушке, чтобы получить максимум на внешнем независимом тестировании по любимому предмету. Но сопутствующую математику она сдала безукоризненно. Аналогичный результат – 200 баллов – получил и её одноклассник Михаил Носков.

Их преподавательница – заслуженный учитель Украины и почётный гражданин Краматорска Александра Рябуха – считает, что эти дети в будущем смогут стать учёными, ведь у них есть редкое качество – умение выбирать нестандартные пути для решений.

«Если ребёнок может одну и ту же задачу решить несколькими способами, то это очень важно. Значит, он умет мыслить. И, если из этих всех вариантов он выбирает самый основной, который ему нравится, то эти ученики наверняка когда-то станут учёными», – убеждена Александра Рябуха.

Двойную победу над царицей наук празднуют и в 22-й школе Краматорска. Одиннадцатиклассники Дарья Гармаш и Егор Шлихтенмайер также получили максимальные оценки во внешнем независимом оценивании по математике.

Редкий, но вполне ожидаемый дубль у выпускника 26-й школы Андрея Редченко. Юноша получил высшие баллы по математике и физике и теперь вправе выбирать любой вуз Украины. Впрочем, по окончании обучения возвращаться в родной город он не планирует и намерен покорить столицу.

«В Киеве всё-таки больше возможностей. Как ни крути, это столица, это пересечение всех международных линий, связей, возможностей. Можно как-то где-то устроиться, где-то опыта больше набраться. Краматорск всё-таки город, который только развивается, только начинает приобретать какие-то черты, сообщаться с другими городами, другими областями, становиться полноправным таким областным центром. Поэтому я считаю, что ему ещё нужно развиваться», – говорит Андрей Редченко.

Похожее мнение и у большинства других героев внешнего независимого оценивания. Будущие физики и математики не видят себя в городе машиностроителей. Они хотят заниматься наукой, а здесь это делать негде.

Впрочем, право выбирать они заслужили своим умом и трудом, считают педагоги.

«Радует то, что сегодня дети понимают, что своим собственным умом, своим трудом, своими знаниями они получат такой результат. А с такими оценками и таким багажом знаний им открыта дорога в любой престижный вуз страны», – говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Вместе с тем в управлении образования убеждены, что такие результаты тестирования – заслуга не только самих ребят, но и преподавателей. Ведь безусловный талант этих детей открыли и развили именно школьные учителя.

При этом, имея как минимум городской рекорд по количеству высших баллов, торжествовать педагоги и выпускники не спешат. Ведь ещё не известны результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и химии. В этих дисциплинах Краматорск тоже может приятно удивить.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)