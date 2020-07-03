Верховна Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Верховна Рада України 3 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №3734, який дозволяє абітурієнтам з окупованих областей Донбасу та анексованого Криму вступати до вищих навчальних закладів в межах квот без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів, проти висловився один. 13 парламентарів утрималися, 44 не голосували.

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Головно проти законопроєкту висловилися представники «Європейської солідарності», які на певний час заблокували трибуну. Народний депутат від фракції Михайло Забродський пояснив позицію своєї політичної сили тим, що документ потребує доопрацювання.

«Про нерівність, яку ми вносимо цим законом, ви всі чули неодноразово. Про небезпеку потенційну, яку несе таке рішення, яке запроваджене цим законом, ми теж чули. Тому я закликаю всіх поділити нашу позицію стосовно того, що закон потребує виваженого доопрацювання. Давайте винайдемо інший механізм, якщо в нас дійсно календарні терміни не дозволяють це зробити», – сказав Забродський перед голосуванням.

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Попри його заклик, більшість зміни в законодавстві підтримала.

24 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує дозволити вступ до всіх вишів «за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення».