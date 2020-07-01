З 1 липня починають повертати кошти за пробне ЗНО – Мінфін

З 1 липня «Приватбанк» починає повертати кошти за пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

«Перший обсяг коштів надійде від Міністерства освіти і науки України вже сьогодні, а тому найближчими днями гроші надійдуть на картки учасників», – мовиться у повідомленні.

За даними Міністерства освіти та науки, з 219 тис учасників 107 тисяч уже мають свої рахунки в ПриватБанку, а отже, одразу отримають пряме зарахування коштів. Інші учасники можуть оформити картки банку безкоштовно.

Передбачається, що повернення коштів триватиме до 1 грудня 2020 року. На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 мільйони 450 тисяч гривень, повідомляли у МОН.

Цього року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома.