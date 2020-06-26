Стало відомо, скількох абітурієнтів не допустили до першого тесту ЗНО через ознаки ГРВІ

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що у перший день проведення зовнішнього незалежного оцінювання на тест із математики до пунктів тестування не були допущені 83 учасники, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

«Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву», – повідомили у відомстві.

У Центрі зазначили, що участь в тестуванні з математики взяли 152 180 осіб (або 81,79% від загальної кількості зареєстрованих).

Наступне тестування – з української мови та літератури – відбудеться 30 червня.

25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішного незалежного оцінювання, яка триватиме до 17 липня. Додаткова сесія проходитиме з 24 липня до 10 серпня.

Раніше абітурієнтів із постраждалих від негоди західних областей України закликали не наражати себе на небезпеку і скласти ЗНО під час додаткової сесії.