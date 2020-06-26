Бойовики залякують абітурієнтів з окупації, які їдуть на ЗНО

Бойовики підконтрольного Росії угруповання «ЛНР» погрожують не пустити додому абітурієнтів з окупації, які їдуть на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Радіо Донбас.Реалії розповіла сім'я, яка цього тижня перетнула лінію розмежування у Станиці Луганській для участі у вступній кампанії.

«Вони попередили, що не пустять у Луганськ, коли мій син буде повертатися після здачі ЗНО через те, що у нього в ID-картці немає луганської прописки», – розповіла жителька Луганська (ім'я не називаємо задля безпеки).

За її словами, коли вона звернулася за роз'ясненнями до так званого «МЗС ЛНР», їй відповіли, що не робитимуть винятків для абітурієнтів.

«Я запитала – ви заважаєте таким чином вступу в універ? Вони відповіли – так. Вступайте тут», – каже жінка.

За її словами, сім'я наразі шукає житло на вільній території, щоб не повертатися в Луганськ весь час вступної кампанії.

Нагадаємо, уряд дозволив випускникам з ОРДЛО в'їзд на підконтрольну Україні територію без проходження двотижневої самоізоляції. Всі інші жителі окупованих районів мають її пройти, а також встановлювати додаток «Дій вдома». Україна наразі відкрила два КПВВ на лінії розмежування – Новотроїцьке і Станицю Луганську. Окупаційні адміністреії пропускають на свою територію лише тих, хто має там реєстрацію, або за узгодженими окремо списками.

В Україні 25 червня тестуванням з математики розпочалось зовнішнє незалежне оцінювання.