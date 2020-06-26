Випускникам з Криму дозволили в’їзд на материкову частину України без проходження обсервації

Кабінет міністрів України дозволив в’їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації випускникам з анексованого Криму та іноземцям, які отримали негативний результат тесту на COVID-19.

«Виключити з випадків обов’язкової самоізоляції та/або обсервації учасників вступних іспитів, у тому числі для вступу через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна», – повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Крім того, рішення Кабміну передбачає можливість припинення режиму самоізоляції чи обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованою територією в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведеного після перетину державного кордону або пунктів в’їзду.

В середині червня уряд України ухвалив рішення зняти обмеження роботи КПВВ на адмінкордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

За даними Міністерства освіти і науки України, абітурієнти з окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступати без ЗНО в будь-який заклад України, де працюватимуть відповідні для цих категорій освітні центри, до 23 жовтня включно. У відомстві повідомили, що розширили цьогоріч для мешканців окупованих Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надали можливість обрати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стартувала 25 червня тестуванням із математики і завершиться 17 липня тестуванням із хімії.