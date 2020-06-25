Вступна кампанія до вишів стартує 1 серпня – МОН

Вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні почнеться з 1 серпня, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Як заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.

За її словами, у разі якщо в абітурієнта до цього часу не буде свідоцтва про повну загальну середню освіту, можна буде подати заяву в електронному кабінеті вступника без свідоцтва, але із записом про його замовлення.

25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішного незалежного оцінювання.