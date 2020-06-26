Бойовики проти дітей в окупації: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

В окупованих Донецьку та Луганську пройшли перенесені через коронавірус паради до Дня перемоги. Стилістика – ідентична усім звичним пропагандистським заходам в ОРДЛО: кілька разів донеччанам та луганчанам з трибуни повторили тезу про «неонацизм, що підіймає голову в Києві». Тут ми розповідаємо, що вирізняло сьогоднішній сценарій з-поміж попередніх – наприклад, цього року до параду особливо активно задіяли дітей.

Бойовики підконтрольного Росії угруповання «ЛНР» погрожують не пустити додому абітурієнтів з окупації, які їдуть на зовнішнє незалежне оцінювання. «Вони попередили, що не пустять у Луганськ, коли мій син буде повертатися після здачі ЗНО через те, що у нього в ID-картці немає луганської прописки», – розповіла жителька Луганська. «Я запитала – ви заважаєте таким чином вступу в універ? Вони відповіли – так. Вступайте тут».

А сорок людей, які застрягли між блокпостами на пункті пропуску Новотроїцьке, нарешті, пообіцяли відправити на обсервацію у заклади. Нагадаємо, весь тиждень ми відстежували долю людей, які вийшли з окупованої території Донеччини, але не пройшли на підконтрольну: у них просто не було смартфонів, аби встановити обов'язковий додаток «Дій вдома» для контролю самоізоляції. Навіть їжу їм возили волонтери.

Рідні аж через два місяці дізналися, де утримують викраденого у Донецьку двадцятирічного Богдана Максименка. У квартиру, де він жив, у квітні увірвалися бойовики, вилучили техніку і забрали хлопця. Чому він залишився в окупації? І чому саме у 2020-му за ним прийшли? Про Богдана розповідаємо тут.

25 червня окупаційні адміністрацїі, підконтрольні Росії, запустили спеціальні автобуси з ОРДЛО до кількох російських міст, де жителі окупованої частини Донбасу з російськими паспортами можуть проголосувати за поправки до Конституції Росії. Хто поїхав першим?

У суботу стався замах на жінку, звільнену з полону під час обміну в 2017 році. Валентина Бучок зірвала розтяжку прямо у себе в дворі, у селі Іванопілля під Костянтинівкою. Таку вибухівку вона вже бачила на власному подвір'ї восени. Як це сталось, кого вона підозрює та як почувається? Валентина розповіла нашому кореспонденту у лікарні.

Офіс президента України оголосив про ініціативу внесення змін до закону «Про вищу освіту». У разі схвалення цих змін діти з окупованих територій зможуть вступити до всіх українських вишів без ЗНО. Розбираємо, чи є у президентській пропозиції «зрада», і як було до цього?

І, нарешті, ми подивилися, як готуються до літнього відпочинку жителі окупованого Донецька – чи збираються кудись, і як на плани вплинув карантин:

Дякуємо, що залишаєтесь з нами.

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