Донецькі діти марширують перед бойовиками

В окупованих Донецьку та Луганську пройшли перенесені через коронавірус паради до Дня перемоги. Підконтрольна Росії адміністрація Донецька скликала людей на 9-ту ранку – за годину до московського параду. Луганська – на 10-ту.

Стилістика була ідентична усім звичним пропагандистським заходам в ОРДЛО: кілька разів донеччанам та луганчанам з трибуни повторили тезу про «неонацизм, що підіймає голову в Києві». Ми опустимо вже відкатану пропаганду та зупинимось на тому, що вирізняло сьогоднішній сценарій з-поміж попередніх.

Парад у Донецьку почався із запису кремлівських курантів, а на флагштоку площі Леніна був піднятий російський прапор. Його, вочевидь, просто не знімали від Дня Росії, 12 червня, який з розмахом святкували на окупованих українських територіях, оголосивши у 2020-му «державним святом».

На парад особливо активно задіяли дітей. Цього разу це були повноцінні парадні коробки дитячої організації «Молода гвардія – Юнармія». Її створили в ОРДЛО у 2019 році за зразком російської «Юнармії»: власне, це вона і є.

Раніше дітей також залучали до пропагандистських заходів – ось, наприклад, типовий мітинг до Дня перемоги 2016 року, але тоді це були більше історичні реконструкції. У минулі роки було також модним вдягати малюків на парад у польову форму часів Другої світової.

Але цього разу все виглядало ще більш мілітаризовано: підлітки пройшли строєм перед трибуною з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним, а їхня форма була не історичною, а сучасною російською. Радіо Донбас.Реалії зустрічало юнармійців і під час репетицій параду напередодні на вулицях Луганська.

Пройшли вулицею Артема трохи старші за них, але теж юні – курсанти захопленого Донецького військового ліцею імені Берегового, захопленої академії МВС – нині «МВД ДНР» – та створеного бойовиками вже під час війни командного училища.

Окупаційна адміністрація в Луганську заявляє, що вивела на площу 2 тисячі «військовослужбовців» та 120 одиниць техніки, в Донецьку – дві з половиною тисячі і 110 одиниць.

Хто марширував? По-перше, «Народна міліція» – так називають власне збройні формування російські гібридних сил, які воюють на Донбасі. Але також були й дивні підрозділи, названі містами, що перебувають нині під контролем України – як от «краматорський комендантський полк», «слов'янський гвардійськтий загін» і «маріупольська морська піхота». Звісно, таких підрозділів не існує й з цими містами вони не пов'язані.

Вулицями провели техніку, яку жителі й так бачили останні 6 років років у дії – «Гради», «ПТУРи», танки Т-72 і Т-64, гармати «Рапіра», системи артилерійського вогню «Гвоздика», зенітно-ракетні комплекси «Стріла-10» та гаубиці МСТА-Б. Щодня СММ ОБСЄ знаходить цю діючу техніку на полігонах угруповань «ЛДНР» та поблизу населених пунктів.

ЗМІ помітили, що член збройного угруповання перебував на трибуні у формі НКВС. Справді – ось він:

У такому ж вигляді цей чоловік прийшов на парад минулого року, і видання «Новости Донбасса» тоді називало його начальником охорони Дениса Пушиліна.

Що змінилося у таких парадах з початку окупації частини Донбасу?Здебільшого – лише дійові особи.

Ось у 2016-му парад приймає керівник окупаційної адміністрації Луганська Ігор Плотницький. Він втік з окупованої території під час перевороту восени 2017 року, коли адміністрацію ОРЛО очолив Леонід Пасічник.

Парад 2018 року у Донецьку приймає Олександр Захарченко, тодішній ватажок угруповання «ДНР». Він загинув під час вибуху в кафе того ж року. Окупаційною адміністрацією тепер керує Денис Пушилін.

А ось на параді у 2015-му – це лише перша весна в окупації – російський громадянин, командир батальону «Спарта» Арсен Павлов з позивним «Моторола». Він загинув від вибухового пристрою, закладеного в ліфті у Донецьку, у 2016 році.

На парад-2020 зібралися вже інші «ветерани» російських гібридних сил – «Воха» та Юлія Чичеріна.

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