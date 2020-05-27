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6 лет были по отдельности, и объединяться не собираются. В группировках «ЛДНР» заявляют о нецелесообразности слияния, указывая на минские соглашения и «различия в экономическом подспорье». Но вопрос объединения на неподконтрольных территориях за эти годы поднимался неоднократно. Радио Донбасс.Реалии спросили у украинских экспертов, которые следят за ситуацией на оккупированной территории Донбасса, почему Россия не спешит объединять подконтрольные ей псевдогосударственные образования.

«По многим параметрам мы одно целое, но об объединение даже разговоров не ведем». Так одному из российских изданий описывает ситуацию с существованием по отдельности группировок «ЛДНР» так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин. По его словам, юридическое объединение нецелесообразно по ряду причин, одна из которых – минские соглашения. Якобы объединение приведет к сокращению представителей на переговорах. Кроме того, по его словам, в группировках «отличается законодательная база и разное экономическое и промышленное подспорье».

В России еще не отказались от идеи вернуть эти территории Украине на своих условиях, поэтому «ЛДНР» нужны им по отдельности – Владимир Воля

Группировки «ЛНР» и ДНР» до сих пор существуют по отдельности потому, что Россия в 2015 году отказалась от проекта «Новороссия», и решила вести политическую линию по возврату этих территорий на своих условиях под контроль Украины, считает политолог-международник Украинского института политики Владимир Воля. По его мнению, группировки не могут не во что объединяться, так как с точки зрения международного права они относятся к разным областям Украины.

«Отдельные районы Луганской области являются территорией Луганской области Украины, а отдельные районы Донецкой области – территорией Донецкой области украинского государства», – говорит Владимир Воля.

Возможно, если идея возврата территорий на своих условиях в России отпадет, то она может пойти на объединение этих территорий и их признание. Однако, это маловероятно, считает политолог, так как тогда Россию ждет усиление санкций.

Еще один фактор, который не способствует объединению этих территорий – борьба за финансовые потоки. Добровольно никто отказываться от них во имя какой-то политической целесообразности не захочет.

Делиться никто не захочет

«Это контроль над территорией, имуществом, денежными потоками. И в Луганске, и в Донецке сидят люди, которые не хотят делиться с кем-то», – говорит Владимир Воля.

Попытка объединения может привести к войне между группировками – Сергей Гармаш

Никакого объединения, скорее всего не будет вообще, считает руководитель центра исследований и социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. В этом не заинтересована Россия. Эти территории разные. И не единожды враждовали друг с другом еще до конфликта. Были противоречия и уже во время войны – как политические, так и экономические.

Попытка объединения вызовет конфликт. Москва это знает, и в этом не заинтересована

«Попытка такого объединения вызовет конфликт на этой территории. Например, в Луганской области сильны позиции российского казачества. В Донецкой они не представлены вообще. И так далее. Попытки объединения могу вызвать конфликт на тех территориях. Они могут настоящую гражданскую войну между собой начать. Москва это знает, и в этом не заинтересована», – говорит Сергей Гармаш.

К тому же, продолжает эксперт, изначально группировки курировались разными ведомствами в Москве – ФСБ и ГРУ. Они между собой конкурировали, т.к. получали определенные экономические дивиденды. Сейчас ситуация коренным образом не изменилась и вносить раздор между этими ведомствами в Кремле также не хотят. Что же касается фактора минских договоренностей, о чем говорил Пушилин, по мнению Сергея Гармаша, это не имеет особого влияния на процесс возможного объединения. Его используют по большей части в информационном поле для жителей ОРДЛО – объяснить желающим объединения, почему это не возможно.

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