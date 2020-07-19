Сувенірна палітра за останні десятиліття на кримських курортах істотно не змінилася. Хіба що до відомих символів додалася чисто російська «прив'язка» – скажімо, у вигляді двоголового орла або триколору. Водночас із роками стало менше сувенірної продукції з російським президентом Володимиром Путіним. Футболки, майки та чашки, на яких зображений російський лідер, рясніли на сувенірних розкладах у перші роки анексії, зараз їх поменшало.



За словами продавців, чимала частина «кримських» сувенірів – іноземного виробництва. І товар цей не оновлювався з 2019 року. Пояснення у реалізаторів зрозуміле: курортний сезон через пандемію коронавірусу почався пізніше звичайного, тому невідомо, який у зв'язку з цим буде інтерес у приїжджих до сувенірної продукції.



Що у 2020 році можна зустріти в сувенірних крамницях кримських курортів? І як асортимент відрізняється залежно від регіону? Кореспонденти Крим.Реалії проїхалися від Севастополя до Керченського півострова і зобразили на фото, що має попит серед туристів цього літа.