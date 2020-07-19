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19 липня 2020, Київ 15:49
Фотогалереї

Українська вишиванка, кримський міст та Сталін: які сувеніри із Криму повезуть туристи (фотогалерея)

Сувенірна палітра за останні десятиліття на кримських курортах істотно не змінилася. Хіба що до відомих символів додалася чисто російська «прив'язка» – скажімо, у вигляді двоголового орла або триколору. Водночас із роками стало менше сувенірної продукції з російським президентом Володимиром Путіним. Футболки, майки та чашки, на яких зображений російський лідер, рясніли на сувенірних розкладах у перші роки анексії, зараз їх поменшало.

За словами продавців, чимала частина «кримських» сувенірів – іноземного виробництва. І товар цей не оновлювався з 2019 року. Пояснення у реалізаторів зрозуміле: курортний сезон через пандемію коронавірусу почався пізніше звичайного, тому невідомо, який у зв'язку з цим буде інтерес у приїжджих до сувенірної продукції.

Що у 2020 році можна зустріти в сувенірних крамницях кримських курортів? І як асортимент відрізняється залежно від регіону? Кореспонденти Крим.Реалії проїхалися від Севастополя до Керченського півострова і зобразили на фото, що має попит серед туристів цього літа.

В Алушті спеціалізований сувенірний ринок неподалік центральної набережної працює вже не один рік
1 В Алушті спеціалізований сувенірний ринок неподалік центральної набережної працює вже не один рік
Ціна на глиняний і керамічний посуд в етнічному стилі стартує від 150 рублів (приблизно 57 гривень)
2 Ціна на глиняний і керамічний посуд в етнічному стилі стартує від 150 рублів (приблизно 57 гривень)
Такі ж ціни і на магнітики з пам&#39;ятками Алушти та інших кримських курортів
3 Такі ж ціни і на магнітики з пам'ятками Алушти та інших кримських курортів
Авторські магніти &ndash; на 50 рублів дорожче
4 Авторські магніти – на 50 рублів дорожче
За найдешевшу сувенірну тарілку з &laquo;Ластівчиним гніздом&raquo; просять 350 рублів (приблизно 135 гривень)
5 За найдешевшу сувенірну тарілку з «Ластівчиним гніздом» просять 350 рублів (приблизно 135 гривень)
Кухонного спорядження також у достатку
6 Кухонного спорядження також у достатку
Багато календарів з рушниками
7 Багато календарів з рушниками
Етнічні мотиви в одній із сувенірних крамниць дорогою до набережної Гурзуфа
8 Етнічні мотиви в одній із сувенірних крамниць дорогою до набережної Гурзуфа
А в цій крамниці &ndash; майки та футболки із зображенням письменника і драматурга Антона Чехова, який наприкінці життя працював у Гурзуфі. За одну майку доведеться віддати 1800 рублів (приблизно 675 гривень)
9 А в цій крамниці – майки та футболки із зображенням письменника і драматурга Антона Чехова, який наприкінці життя працював у Гурзуфі. За одну майку доведеться віддати 1800 рублів (приблизно 675 гривень)
В Ялті попитом серед туристів користуються ось такі футболки з назвами міст і півострова
10 В Ялті попитом серед туристів користуються ось такі футболки з назвами міст і півострова
Раніше серед серед сувенірів було чимало товарів із зображенням президента Росії Володимира Путіна. За словами продавців, зараз їх зняли з виробництва, хоча покупці все ж іноді цікавляться, чи є вони в наявності
11 Раніше серед серед сувенірів було чимало товарів із зображенням президента Росії Володимира Путіна. За словами продавців, зараз їх зняли з виробництва, хоча покупці все ж іноді цікавляться, чи є вони в наявності
На Пушкінському бульварі в Ялті у колекціонерів можна купити різноманітні значки радянського періоду
12 На Пушкінському бульварі в Ялті у колекціонерів можна купити різноманітні значки радянського періоду
&laquo;Молодь частіше купує бюстики Леніна і Сталіна&raquo;, &ndash; розповідає продавчиня сувенірів у Ялті. За словами жінки, бюст Путіна майже не беруть
13 «Молодь частіше купує бюстики Леніна і Сталіна», – розповідає продавчиня сувенірів у Ялті. За словами жінки, бюст Путіна майже не беруть
У кіосках можна знайти сувеніри на будь-який смак: від браслетів до сувенірних монет з іменами від місцевих майстрів
14 У кіосках можна знайти сувеніри на будь-який смак: від браслетів до сувенірних монет з іменами від місцевих майстрів
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Мушлі, завезені з Китаю, купують рідко
16 Мушлі, завезені з Китаю, купують рідко
Основною темою сувенірів у Керчі є міст через Керченську протоку (Керченський міст). Його зображення можна зустріти на футболках, майках, рушниках, магнітиках і браслетах
17 Основною темою сувенірів у Керчі є міст через Керченську протоку (Керченський міст). Його зображення можна зустріти на футболках, майках, рушниках, магнітиках і браслетах
Серед сувенірів для дітей переважають предмети так чи інакше пов&#39;язані зі зброєю: луки, мечі та шаблі, автомати та пістолети, літаки й танки
18 Серед сувенірів для дітей переважають предмети так чи інакше пов'язані зі зброєю: луки, мечі та шаблі, автомати та пістолети, літаки й танки
Вхід до сувенірної крамниці на набережній Корнілова в Севастополі
19 Вхід до сувенірної крамниці на набережній Корнілова в Севастополі
Чималим успіхом користуються такі керамічні вироби з етнічними мотивами
20 Чималим успіхом користуються такі керамічні вироби з етнічними мотивами
Серед елементів одягу можна зустріти українські вишиванки
21 Серед елементів одягу можна зустріти українські вишиванки
Магазини та крамниці активно торгують чаями з кримських трав під екзотичними назвами: &laquo;Монастирський&raquo;, &laquo;Дитячий&raquo;, &laquo;Підбадьорливий&raquo; і &laquo;Дамський&raquo;
22 Магазини та крамниці активно торгують чаями з кримських трав під екзотичними назвами: «Монастирський», «Дитячий», «Підбадьорливий» і «Дамський»

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