Для в’їзду до окупованого Криму знадобиться ПЦР-тест – офіс омбудсмена

З 15 липня окупаційна адміністрація Криму скасувала проходження двотижневої обсервації для тих, хто прибуває на півострів через адмінкордон з материковою Україною. Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

«Для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЦР. Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова», – мовиться у повідомленні.

Якщо такого документу немає, тест необхідно буде зробити протягом трьох днів за власні кошти, додали у відомстві.

«У випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЦР», – заявили у офісі омбудсмена.

Раніше громадянська ініціатива КримSOS спрямувала на ім’я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заяву з проханням зреагувати на незаконне обмеження Росією права жителів Криму на вільний перетин адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим півостровом. У заяві активісти зазначають, що у зв’язку з протиепідемічними заходами з 29 березня 2020 року уряд сусідньої Росії і Крим громадянам, в яких є інше громадянство, крім російського, лише один раз.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії по анексованому Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан будуть штрафувати за спробу перейти адміністративний кордон за українським паспортом. У свою чергу Україна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму, і в’їхати на материкову частину України за ними не можна.

7 липня прессекретар Херсонського загону Державної прикордонної служби України Іван Шевцов повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, що українські прикордонники нарахували понад 300 людей, яких Росія з початку місяця не пустила до Криму через адмінкордон.