Концепцію перехідного правосуддя для Криму й Донбасу передадуть Банковій найближчими тижнями – Кориневич

Найближчими днями робоча група з розробки концепції перехідного правосуддя для анексованого Криму та окупованої частини Донбасу відправить її кінцевий тест до Офісу президента України. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії повідомив постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич 14 липня.
«Текст зараз фіналізований, передача до Офісу президента – справа найближчого тижня або двох... Наш проєкт концепції перехідного правосуддя враховує досвід усіх судових справ, які проходили в Україні щодо подій і в Криму, і на Донбасі. Ця концепція не розрізняє ситуації в цих регіонах – все це один міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України», – зазначив представник президента.
Кориневич уточнив, що затвердження концепції перехідного правосуддя указом президента України буде лише першим кроком для подальшого внесення змін до Кримінального кодексу.
«Потім уряду буде доручено розробити відповідні заходи на виконання цієї концепції. І далі вже будуть розроблятися проєкти законів і постанов Верховної Ради, які визначать питання відповідальності. Але я відразу можу сказати, що, якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, наприклад, медсестрою, то тут не йдеться про його притягнення до відповідальності», – уклав Кориневич.
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Перехідне правосуддя – це концепція, яка застосовується в постконфліктних країнах для подолання наслідків збройного конфлікту. Вона викладена в деяких міжнародних документах і договорах. Концепція зводиться до чотирьох основних постулатів: здійснення ефективної кримінальної юстиції, яка повинна забезпечити покарання винних осіб в цьому збройному конфлікті, інституційні реформи, відшкодування збитків, донесення правди про збройний конфлікт.
Як кажуть спеціалісти, універсальної моделі перехідного правосуддя не існує, і кожна країна (в тому числі й Україна) шукає свою індивідуальну модель.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.
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