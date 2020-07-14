Концепцію перехідного правосуддя для Криму й Донбасу передадуть Банковій найближчими тижнями – Кориневич

Найближчими днями робоча група з розробки концепції перехідного правосуддя для анексованого Криму та окупованої частини Донбасу відправить її кінцевий тест до Офісу президента України. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії повідомив постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич 14 липня.

«Текст зараз фіналізований, передача до Офісу президента – справа найближчого тижня або двох... Наш проєкт концепції перехідного правосуддя враховує досвід усіх судових справ, які проходили в Україні щодо подій і в Криму, і на Донбасі. Ця концепція не розрізняє ситуації в цих регіонах – все це один міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України», – зазначив представник президента.

Кориневич уточнив, що затвердження концепції перехідного правосуддя указом президента України буде лише першим кроком для подальшого внесення змін до Кримінального кодексу.​

«Потім уряду буде доручено розробити відповідні заходи на виконання цієї концепції. І далі вже будуть розроблятися проєкти законів і постанов Верховної Ради, які визначать питання відповідальності. Але я відразу можу сказати, що, якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, наприклад, медсестрою, то тут не йдеться про його притягнення до відповідальності», – уклав Кориневич.

Читайте також: У Мінреінтеграції пояснили принципи перехідного правосуддя після визволення окупованих територій​

Перехідне правосуддя – це концепція, яка застосовується в постконфліктних країнах для подолання наслідків збройного конфлікту. Вона викладена в деяких міжнародних документах і договорах. Концепція зводиться до чотирьох основних постулатів: здійснення ефективної кримінальної юстиції, яка повинна забезпечити покарання винних осіб в цьому збройному конфлікті, інституційні реформи, відшкодування збитків, донесення правди про збройний конфлікт.

Як кажуть спеціалісти, універсальної моделі перехідного правосуддя не існує, і кожна країна (в тому числі й Україна) шукає свою індивідуальну модель.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.