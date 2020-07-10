У Мінреінтеграції пояснили принципи перехідного правосуддя після визволення окупованих територій

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, на яких принципах має діяти правосуддя перехідного періоду після визволення нині окупованих територій.

Як сказав заступник міністра Ігор Яременко, основою Стратегії перехідного правосуддя для тимчасово окупованих територій, яку розробляє міністерство, має бути невідворотність покарання.

«Якщо ми хочемо реінтегрувати тимчасово окуповані території, ми повинні забезпечити певні базові речі. Але ключове – забезпечення дії перехідного правосуддя. Ті, хто порушував права людини, хто переслідував людей на тій території зі зброєю в руках, вбивав, катував, викрадав людей, забирав й привласнював майно, мають нести за це відповідальність. Якщо ми не зможемо забезпечити це, ми не забезпечимо нормальну безпечну реінтеграцію цих територій. Люди мають право на справедливість. Перехідне правосуддя – це і є про справедливість», – сказав Яременко.

На базі Мінреінтеграції планують створити спеціальну експертну робочу групу для напрацювання пакету законопроєктів про запровадження системи перехідного правосуддя й інших заходів безпечної реінтеграції, додав він.

Перехідне правосуддя – це концепція, яка застосовується у постконфліктних країнах для подолання наслідків збройного конфлікту. Вона викладена у деяких міжнародних документах і договорах. Концепція зводиться до чотирьох основних постулатів: здійснення ефективної кримінальної юстиції, що має на меті забезпечити покарання винних осіб у цьому збройному конфлікті; інституційні реформи; відшкодування збитків; донесення правди про збройний конфлікт.

Як кажуть фахівці, універсальної моделі перехідного правосуддя не існує, і кожна країна, в тому числі й Україна, шукає свою індивідуальну модель.