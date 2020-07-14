Місія ОБСЄ назвала «спокійною» обстановку на адмінкордоні з окупованим Кримом

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оцінила обстановку з безпекою на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, як «спокійну».

«11 липня місія констатувала спокійну ситуацію на південному сході Херсонської області на посту Державної прикордонної служби України у «Валці» (188 км на південний схід від Херсона), на пунктах пропуску у населених пунктах Чонгар (163 км на південний схід від Херсона), Каланчак (67 км на південний схід від Херсона) та Чаплинка (77 км на південний схід від Херсона), між Херсонською областю та Кримом», – мовиться у звіті, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні.

Раніше громадянська ініціатива КримSOS спрямувала на ім’я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заяву з проханням зреагувати на незаконне обмеження Росією права жителів Криму на вільний перетин адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим півостровом. У заяві активісти зазначають, що у зв’язку з протиепідемічними заходами з 29 березня 2020 року уряд сусідньої Росії і Крим громадянам, в яких є інше громадянство, крім російського, лише один раз.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії по анексованому Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан будуть штрафувати за спробу перейти адміністративний кордон за українським паспортом. У свою чергу Україна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму, і в’їхати на материкову частину України за ними не можна.

7 липня прессекретар Херсонського загону Державної прикордонної служби України Іван Шевцов повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, що українські прикордонники нарахували понад 300 людей, яких Росія з початку місяця не пустила до Криму через адмінкордон.