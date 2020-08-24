Об’єднання родичів політв’язнів Кремля звернулося до голови МЗС Німеччини Мааса

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля написало звернення до міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який у День Незалежності прибув до України, з проханням актуалізувати питання звільнення їхніх рідних на наступній зустрічі в «нормандському форматі», а також наполягти на необхідності надійного захисту їхнього життя і здоров’я в зв’язку з коронавірусною пандемією, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крім того, родини українських політв’язнів заявили про проблеми з комунікацією з Офісом президента України.

«Взимку 2020 року президент України Володимир Зеленський і представники Офісу президента України висловили впевненість, що суспільству скоро буде надана інформація про дати можливого обміну і імена політв’язнів, які потрапили в список на обмін. Втім, за пів року, які пройшли з того моменту, обіцяною інформацією не поділилися навіть із родичами політв’язнів», – мовиться в заяві.

При цьому в зверненні уточнюється, що протягом останніх двох місяців керівник Офісу президента Андрій Єрмак двічі заявляв про новий можливий обмін, який «може статися вже скоро», але ні про які конкретні результати все ще не відомо.

«Комунікація Офісу президента з родичами політв’язнів має досить бутафорський характер. Робочі групи, які повинні займатися питанням звільнення політв’язнів і допомогою членам їхніх сімей, фактично не функціонують. Незважаючи на деякі спроби діалогу, ми жодного разу не отримали конструктивних відповідей на наші запитання і запити», – наголосили в Об’єднанні родичів політв’язнів Кремля.

Родичі політв’язнів нагадали також, що домовленості, які були досягнуті на «нормандській зустрічі» 9 грудня 2019 року, не були виконані Росією. Зокрема, мова йде про обмін «всіх на всіх», який мав відбутися 31 грудня 2019 року. Вони попросили голову МЗС Німеччини «вимагати в Росії виконання досягнутих в грудні 2019 року домовленостей».

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив тоді надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав. За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар із окупованого Криму.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебувало на той час від 113 до 115 громадян України. Крім того, за даними СБУ, станом на 14 серпня ще 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО.