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13 серпня 2020, Київ 23:00
Новини | Політика

Голова МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Гайко Маас (п), Берлін, червень 2020 року

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прийняв запрошення відвідати Україну на День Незалежності, повідомила 13 серпня пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Кулеба поінформував Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Сторони погодилися, що зустріч чотирьох міністрів «нормандського формату» необхідна в найближчі місяці.

Кулеба та Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Голова МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації «Восток SOS» Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

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