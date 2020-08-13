Голова МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прийняв запрошення відвідати Україну на День Незалежності, повідомила 13 серпня пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Кулеба поінформував Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Сторони погодилися, що зустріч чотирьох міністрів «нормандського формату» необхідна в найближчі місяці.

Кулеба та Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Голова МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації «Восток SOS» Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.