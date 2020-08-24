Під час маршу захисників до Дня Незалежності у Києві мати «кіборга» Дениса Поповича «Денді» попросила називати її сина не «загиблим», а тим, хто віддав життя за Україну. Жінка попри сльози і біль втрати прийшла на марш, адже вважає, що нині мусить бути у Києві, бо відчуває, що її син є теж на марші. 24 серпня вулицями Києва пройшли учасники війни на Донбасі: спочатку відбувся «Марш захисників України», а після нього ще й «Хода ветеранів».