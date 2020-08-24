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24 серпня 2020, Київ 16:47
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«Ми тут, бо він із нами» – мати одного з «кіборгів» під час маршу захисників (відео)

«Ми тут, бо він із нами» – мати одного з «кіборгів» під час маршу захисників (відео)
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«Ми тут, бо він із нами» – мати одного з «кіборгів» під час маршу захисників (відео)

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Під час маршу захисників до Дня Незалежності у Києві мати «кіборга» Дениса Поповича «Денді» попросила називати її сина не «загиблим», а тим, хто віддав життя за Україну. Жінка попри сльози і біль втрати прийшла на марш, адже вважає, що нині мусить бути у Києві, бо відчуває, що її син є теж на марші. 24 серпня вулицями Києва пройшли учасники війни на Донбасі: спочатку відбувся «Марш захисників України», а після нього ще й «Хода ветеранів».

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