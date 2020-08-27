З фігурантки справи Шеремета Юлії Кузьменко зняли електронний браслет – адвокат

З фігурантки справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли електронний браслет. Про це повідомив пізно ввечері 26 серпня її адвокат Тарас Безпалий.
«Представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю», – написав він і додав фото, як із Кузьменко знімають електронний браслет.
Апеляційний суд Києва 12 серпня відхилив клопотання захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою. За день до того іншу підозрювану Юлію Кузьменко суд відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.
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