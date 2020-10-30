Під Конституційним судом розпочалася акція протесту

Кількасот людей зранку 30 жовтня прийшли до будівлі Конституційного суду України в центрі Києва, щоб висловити протест проти рішення суду про неконституційність статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до Закону «Про запобігання корупції». Це виплаває з «Проєкту Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».

Проєкт закону містить лише дві статті: «Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах» та «Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України».

Першою пропонується визнати рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

У статті 2 йдеться про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Також відповідним суб’єктам наказується розпочати процедуру відбору нових суддів. Новий склад КСУ пропонують обирати відповідно до «порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Водночас та ж Конституція забороняє таким чином припиняти повноваження суддів КСУ. У ній визначений чіткий перелік підстав для звільнення судді.

Раніше цього тижня, 27 жовтня, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

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Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні все ж буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Рішення КСУ критично сприйняли і на Заході. Представник України в Європейському союзі навіть надіслав листа до Києва про загрозу безвізу. Втім, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що «рішення КСУ не відображає позиції керівництва держави, а його наслідки будуть якнайшвидше виправлені».