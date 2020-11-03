Голова Конституційного суду Тупицький відреагував на розслідування «Схем» щодо елітного майна його родини

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький прокоментував інформацію про елітне майно своєї родини, оприлюднену журналістами програми розслідувань «Схеми». Зокрема, на своєму брифінгу він розповів про обставини, за яких його теща стала власницею 23 соток землі та маєтку на 211 квадратних метрів під Києвом у Василькові. При цьому голова Конституційного суду плутався у тому, хто саме там мешкає.

«Там ми проживаємо. Там моя теща. Вони це знають, що це моя теща. А там я купив… Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок у Василькові. Вона за ті гроші, що продала, купила там будинок. Звичайно я допомагав сад зробити – я це люблю і так далі. Я купив 7 соток землі, щоб, чесно кажучи, побудувати там спортивний зал, коли ми там з дітьми знаходимся», – розповів голова Конституційного суду.

Також голова КС прокоментував акцію «Тупицький – вали до Ростова!», анонсовану ГО Автомайдан на 7 листопада, в рамках якої активісти планують здійснити автопробіг «до маєтку родини Тупицьких у Василькові на знак протесту проти рішення суддів Конституційного суду, які 27 жовтня скасували низку положень антикорупційного законодавства, а також кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

«Щас організовують майдан, Автомайдан. Так я хочу запитати Автомайдан: до кого вони йдуть і кого вони хотять вивезти в Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка щас поки що знаходиться на території вимушено, на території Донецька. І з нею там поговорять, хто, як купував. Так як «Схеми» полетіли в Крим, Автомайдан нехай поїде в Донецьк», – відзначив Тупицький.

Від редакції. Ймовірно, голова КСУ апелював до розслідування про його майно в Криму. Для зйомки будинку Тупицького поблизу Ялти «Схеми» не їздили в Крим, а залучили для цього кримських журналістів.

При цьому на брифінгу Тупицький не розповів про походження коштів на чотирикімнатну квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські липки» в Києві, записану на його матір, вартістю приблизно 600 тисяч доларів. Брифінг не був анонсований для усіх журналістів і транслювався лише на одному телеканалі «Прямий».

На запит Радіо Свобода з проханням надати коментар щодо майна його родини Тупицький не відповів.

Як з'ясували «Схеми», після того, як у травні 2013 року Олександр Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метра у ЖК «Новопечерські липки» в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею вартувала там понад 600 тисяч доларів.

Майно записали на матір судді, Галину Тупицьку, якій на момент придбання було 73 роки, і вона була вже на пенсії. З 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає в цих апартаментах, записаних на матір.

Окрім того, «Схеми» повідомили, що в родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані в серпні 2018 року та оформлені на тещу Олександра Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 сотки землі у Василькові, які і вніс до декларації.

За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького – Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку. ​

Якщо подивитися на територію згори, то видно, що між земельною ділянкою Олександра Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.

Джерела журналістів повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.

У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили на подвір'ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Олександра Тупицького – Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді.

Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду. Втім, дізнатися, чи саме це авто належить до КС, не вдалося – на Toyota Camry виявилися так звані «номери прикриття» – у базі автотранспортних засобів МВС ці номери закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомили, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому під головуванням Тупицького судді КСУ 27 жовтня проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

Реагуючи на розслідування, голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію, оприлюднену журналістами програми «Схеми», про те, що він не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії.

За словами Тупицького, правочин відбувся у 2018 році. «Чого я не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, – заявив він. – Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз’яснили, як це мені зробити».

«Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома», – заявив Тупицький.