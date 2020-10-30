Зеленський хоче розпустити Конституційний суд | Свобода Live

Президент Володимир Зеленський пропонує розпустити Конституційний суд України та визнати його рішення про декларування «нікчемним». Президент вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. Раніше КСУ скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації, обмежив повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції та визнав неконституційною низку положень закону про запобігання корупції. Підставою стало звернення 47 народних депутатів з фракцій ОПЗЖ та «За майбутнє». Подіями в Україні одразу занепокоїлися у Європейському Союзі, з’явилися заяви послів країн G7, посольства США в Україні. Були висловлені побоювання, що Україна може втратити безвізовий режим з Євросоюзом.

Рішення КСУ та реакцію президента розбираємо у ток-шоу Свобода Live.

Учасники програми:

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України;

Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України, («Європейська Солідарність»);

Василь Німченко, народний депутат України, («Опозиційна платформа - За життя»);

Галина Янченко, народний депутат України, («Слуга Народу»);

Олександр Марусяк, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ.