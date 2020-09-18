Шмигаль запевняє, що безвіз не скасовують

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що безвіз з Європейським союзом не скасовують.

«Безвіз не скасовується», – заявив Шмигаль.

За його словами, наразі дотримані всі прописані законодавством процедури, які необхідні для обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Далі питання лишається до відкритості і прозорості конкурсу. Давайте подивимося, як пройде конкурс, спільно із суспільством, парламентом», – наголосив прем’єр.

17 вересня Верховна Рада визначила представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, які зокрема добиратимуть кандидатів на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Це Олена Бусол, Андрій Гуджал, Олексій Дрозд, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцький та Євген Соболь.

Після такого рішення Ради євродепутат, віцеголова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон заявила, що «поки міжнародна спільнота зосереджена на Білорусі, влада України поспішно просуває кандидатів, яким не вистачає досвіду та доброчесності, обрати керівника САП».

У посольстві США в Україні також наполягли, що визначена парламентом комісія «повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів», вказавши, що від цього залежить подальша підтримка США.