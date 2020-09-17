Офіс президента висловився щодо рішення Ради стосовно комісії з добору кандидатів на посади у САП

В Офісі президента України заявили, що взяли до відома критику в суспільстві, яка супроводжувала рішення парламенту про визначення членів конкурсної комісії, що добиратимуть кандидатів на посади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«Верховна Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І зробила це цілком у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії. Офіс президента України взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

В Офісі президента закликали «утриматися від надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах».

В президентській канцелярії переконані, що «жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості».

«Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій або іншій посаді. Повинні працювати інституції – незалежно від прізвищ і так, щоб керувалися винятково параметрами відповідних законів», – йдеться в повідомленні.

17 вересня Верховна Рада визначила представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, які зокрема добиратимуть кандидатів на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Це Олена Бусол, Андрій Гуджал, Олексій Дрозд, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцький та Євген Соболь.

Після такого рішення Ради євродепутат, віцеголова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон заявила, що «поки міжнародна спільнота зосереджена на Білорусі, влада України поспішно просуває кандидатів, яким не вистачає досвіду та доброчесності, обрати керівника САП». У посольстві США в Україні також наполягли, що визначена парламентом комісія «повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів», вказавши, що від цього залежить подальша підтримка США.