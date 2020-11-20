Як Венедіктова зірвала спецоперацію НАБУ щодо «слуги народу» Халімона (СХЕМИ | №280)

Депутатська недоторканність в Україні офіційно скасована ще від 1 січня 2020-го року. Та на практиці контроль за долею справ проти народних депутатів тепер опинився в руках однієї людини – генерального прокурора. В даному випадку – Ірини Венедіктової, соратниці Володимира Зеленського. Ще влітку до неї звернулися детективи НАБУ з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого вони збирались зафіксувати ймовірне отримання хабаря заступником голови президентської фракції «Слуга народу» Павлом Халімоном – адже дізналися, що він вів перемовини з бізнесменом навколо однієї суперечки про доступ до державних земельних ресурсів і в тих розмовах лунали домовленості про гроші. Та Венедіктова відмовила – відтак спецоперація була зірвана. Лише внаслідок резонансу і коли цю справу почали розслідувати «Схеми», Ірина Венедіктова дозволила розпочати кримінальне провадження стосовно Павла Халімона. Та чи є у цьому сенс зараз? Коли ключова негласна слідча дія була зірвана, зафіксувати момент отримання коштів не вдалось, а сам фігурант вже був попереджений про інтерес НАБУ до своїх дій? І чи запитає про це Володимир Зеленський очільницю ОГПУ Ірину Венедіктову наступного разу, коли вимагатиме звіту про обіцяні посадки?

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