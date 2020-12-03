Фірма тестя Татарова отримала від Київради землю на 21 млн грн після його призначення в ОП – ЗМІ

Компанія «Дейрінг Капітал», співвласником якої є тесть заступника голови Офісу президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову одразу після призначення Татарова в ОП, повідомив проєкт Bihus.Info.

Йдеться про майже півтора гектара в Святошинському районі за адресою Краснова, 33. Її «Дейрінгу Капіталу» віддали в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу. Проєкт цього рішення зареєстрували наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в Офіс президента, а в порядок денний документ потрапив у вересні – після його призначення заступником голови ОП.

«Дейрінг Капітал» зареєстровали у жовтні 2019 року. Журналісти зазначають, що в неї відсутній будь-який будівельний бекграунд. Власниками фірми значаться троє людей: тесть Татарова Олександр Павлушин, Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко.

Зареєстрована «Дейрінг Капітал» на вулицы Антоновича, 131, де нерухомістю володіє і сам Татаров, і його дружина Тетяна, пишуть журналісти.

Окрім цього, Олександр Павлушин значиться власником двокімнатної квартири в житловому комплексі на Малевича, 89. Вона нині коштує близько 4 мільйонів гривень.

«Цікаво, що Олександр Павлушин родом з Кіровоградської області, де чоловік зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію. Іншої інформації про бізнес Павлушина, тим паче – пов’язаний із будівництвом – журналістам знайти не вдалося, як і інформації про достатні статки для купівлі нерухомості в Києві і старту будівельного бізнесу», – пише проєкт Bihus.Info.

За даними журналістів, у січні Татаров і його дружина Тетяна запустили процес розірвання шлюбу, справа потрапила до Деснянського райсуду. Наразі невідомо чи не є це розлучення фіктивним – для приховування чи збереження майна та активів родини.

Сам Татаров на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що інформація журналістів «є брехнею і продовженням політики дискредитації мене антидержавними силами».

«Прошу правоохоронні органи провести розслідування і публічно повідомити суспільству, чи отримували якісь преференції будь-які мої родичі або близькі. Всі, хто отримував від державних або місцевих органів влади якісь не передбачені законом пільги або переваги, мають бути притягнуті до відповідальності», – написав посадовець.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності.

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.

На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.