Українські та американські політики та експерти ухвалили спільне звернення до урядів

Українські та американські політики, дипломати та експерти виступили зі спільним зверненням до урядів обох держав та закликали захистити Україну від російської агресії, працювати над відновленням територіальної цілісності і звільненням Донбасу та Криму і набуттям Україною членства в НАТО.

«Наші союзники мають стати пліч-о-пліч з Україною, щоб повернути мир на територію України на українських умовах», – сказав під час презентації звернення голова Київського безпекового форуму і колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він додав, що крім безпеки України, ключовим є питання безпеки світу, а безпека світу – це членство України в НАТО.

«Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи і створить передумови для трансформації відносин з Росією», – мовиться у тексті звернення, яке було опубліковане 10 березня під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

Автори звернення під назвою «12 пунктів для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України», вважають, що прихід президента США Джозефа Байдена та нової американської адміністрації відкриває можливість для поглиблення стратегічного партнерства. Також вони зауважують, що президент України Володимир Зеленський та українська влада «ясно заявили про зацікавленість і відданість тісним відносинам із Сполученими Штатами, президентом Байденом та його новою адміністрацією».

Поки у відносинах між офіційним Києвом та Вашингтоном настала пауза, а український президент очікує на перший телефонний контакт з президентом США, автори звернення вирішили не гаяти часу, і виступили з конкретними пропозиціями, які саме завдання мали б стати двосторонніми пріоритетами на близьку і середню перспективу.

Зокрема, у документі наголошується, що Україна має здійснити ефективні реформи прокуратури та судової системи, обмежити впливи олігархів, встановити верховенство права. А Сполучені Штати «в координації з міжнародними фінансовими установами, Європейським союзом та партнерами з Групи семи мають допомогти Україні побудувати сучасну демократичну економіку».

Адміністрації Байдена рекомендують активніше залучитися до переговорного процесу, який зараз проводять лідери Німеччини та Франції, «щоб вивести ситуацію з глухого кута і сприяти справжньому завершенню конфлікту на Донбасі» – тобто виведенню всіх російських та керованих Росією сил і відновленню повного суверенітету України над Донбасом.

Щодо Криму, автори звернення вітають створення «Кримської платформи» як «ініціативи, яка зберігатиме тему окупованого Криму на міжнародному порядку денному і нагадуватиме людям, включно з Росією, що в очах міжнародного співтовариства Крим залишається українським».

Серед 12 пунктів говориться і про консультації щодо зупинення «Північого потоку-2», і про спільні дії для боротьби з кібернетичними загрозами.

Звернення є першим подібним документом, який впливові експерти і колишні дипломати України і США готували спільно, що за словами авторів і підписантів, свідчить про те, що вони «поділяють спільну мету та єдині принципи», «розмовляють спільною мовою».

Звернення було ініційоване Київським безпековим форумом, який підтримали Львівський безпековий форум та Український кризовий медіа центр (УКМЦ). З американського боку співініціаторами звернення стали авторитетний міжнародний аналітичний центр Атлантична рада (США), а також колишні посли Сполучених Штатів в Україні.

З боку США його підписали, зокрема, колишній спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-19 роках Курт Волкер, колишній заступник Державного секретаря США з глобальних відносин у 2001-09 роках Пола Добрянська, екс-заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти, включно з відомим політологом, професором Стенфордського університету Френсісом Фукуямою.

Серед українських підписантів – народні депутати України, які представляють фракції, що разом складають продекмократичну більшість парламенту – «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина»: голова Київського Безпекового Форуму і колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського безпекового форуму і заступниця голови Верховної Ради України у 2014-19 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов та Андрій Парубій, голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило і Маркіян Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний.