Фукуяма назвав три уроки демократичної трансформації України

Перехід до демократії в Україні – найважливіша демократична трансформація, яка відбувається зараз у світі, сказав американський політолог та економіст Френсіс Фукуяма.

Виступаючи на міжнародній конференції, яку організував Український науковий інститут Гарвардського університету, він сказав, що для цього є кілька причин.

«Україна – це велика і важлива європейська країна. Вона є на передовій світової боротьби за демократію. Особливо після того, як Росія окупувала Крим і Донбас. Я гадаю, що все, що станеться в Україні, добре, чи погане, матиме важливі наслідки для всього регіону. Вона відповість на питання, чи країна може успішно подолати своє комуністичне минуле. Гадаю, це вплине на події в Білорусі та й в Росії», – сказав Френсіс Фукуяма під час свого виступу на конференції, де він був головним промовцем.

У своїй лекції під назвою «Уроки українських демократичних трансформацій», що транслювалася в мережі Youtube, він назвав три уроки процесу трансформації в Україні – важливість громадянського суспільства, доброго державного управління та боротьби з корупцією.

Відомий американський політолог та економіст, директор Центру міжнародної політики імені Форда Дорсі Мастерса при Стенфордському університеті, Френсіс Фукуяма є автором багатьох книжок, найвідомішою серед яких є «Кінець історії та остання людина», що вийшла друком у 1992 році. У ній він стверджував, що успіх та поширення західних ліберальних демократій та ринкової моделі капіталізму сигналізує кінцеву точку соціально-політичної еволюції людства та перемогу цієї форми врядування.

Через майже 30 років після цієї праці він говорить, що деякі його очікування були помилковими, зокрема, він не чекав, що українське громадянське суспільство виявиться набагато сильнішим, ніж російське, і що воно стане основним двигуном змін у країні.

Фукуяма також говорив про деякі помилки західних радників на початку реформ. Вони, на його думку, не врахували ролі державних інститутів у процесі переходу до ринку, а без ефективної правової системи, без підтримки держави для тих, хто програв від змін, у багатьох пострадянських країнах утворилися олігархічні системи, подолати які не виходить упродовж трьох десятиліть.

Також не вдалося передбачити появу нової моделі, що може зруйнувати західну демократію. Фукуяма назвав її «формулою Берлусконі». За його словами, ця формула включає комбінацію контролю над ЗМІ та економічну силу. «Він використав свій вплив у медіа для того, щоб забезпечити своє обрання до влади, а тоді використав свою політичну владу для того, щоб захистити свої економічні інтереси», – посянює Фукуяма. Ця модель, за його словами, пізніше була використана олігархами в багатьох країнах, але передусім у Східній Європі.

Міжнародна конференція Українського наукового інституту Гарвардського університету під назвою «Чому Україна вибрала демократію?» відбувається онлайн і триває до п'ятниці, 5 лютого. Історики, політологи, соціологи обговорють на ній минуле, сучасне і майбутнє української демократії.