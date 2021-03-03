Зеленський заявив про відсутність напруження у відносинах з адміністрацією Байдена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напруження відносин із адміністрацією президента США Джо Байдена немає. Він сказав про це 3 березня під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Щодо відносин зі США, контакт з адміністрацією президента Байдена був, у міністра закордонних справ пана Кулеби був зв’язок із паном Блінкеном, я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження, згідно з цією розмовою, ніхто ніякого не відчуває, не підтверджує, а навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнер», – сказав Зеленський.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили на запит Радіо Свобода, що між лідерами США й України «відбувся обмін особистими посланнями», і Володимир Зеленський запросив Джо Байдена приїхати в Україну і взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи і святкуванні 30-ї річниці Незалежності України в серпні.

Відповідаючи на запитання про підготовку візиту Зеленського до США, який анонсували в Офісі президента, у МЗС повідомили, що «організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин».