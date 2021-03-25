Байден не згадав про Україну та відносини з Росією на своїй першій пресконференції

Джо Байден в рамках своєї першої пресконференції на посаді президента США не торкнувся теми України та відносин з Росією. Радіо Свобода транслювала її з українським перекладом в рамках Свобода Live.

Байден розпочав пресконференцію короткою вступною промовою, в якій зачепив тему вакцинації громадян США від коронавірусу. Швидко після того він перейшов до відповідей на запитання журналістів.

Через пандемію кількість запрошених представників ЗМІ була обмеженою, і можливість поспілкуватися з Байденом мали лише американські медіа.

Байден приділив багато уваги відносинам США із Китаєм. Також запевнив, що Сполучені Штати гідно реагуватимуть, якщо КНДР вдаватиметься до ескалації. За словами Байдена, зараз вирішується питання, яка система виявиться більш ефективною – демократія чи автократія. У цьому контексті він згадав Росію, зазначивши, що вона перестала бути державою під контролем комуністичної ідеології, але залишилася автократією.

Окрім того, Байден відповів на кілька питань щодо міграційної політики та запевнив, що триматиме її проблемні питання на контролі.

Президент США також анонсував, що планує переобратися на наступних виборах у 2024 році.

Це була перша пресконференція Байдена на посаді президента США. Хоча він періодично відповідав на запитання журналістів, але повноцінної зустрічі з моменту вступу на посаду з медійниками не мав.

Захід відбувся на 65-й день президентства Байдена, що пізніше, ніж було у його попередників. Попередні президенти збирали перші пресконференції переважно у проміжку від 20 до 40 днів після початку каденції.

Через пандемію до пресконференції було допущено обмежену кількість журналістів – близько 25.

20 січня Джо Байден вступив на посаду президента США, склавши присягу на церемонії інавгурації у Вашингтоні.