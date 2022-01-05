КНДР запустила в море імовірну балістичну ракету – військові Японії та Південної Кореї

Північна Корея 5 січня запустила в море балістичну ракету зі свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські та японські військові.

Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея запустила, імовірно, ракету. Берегова охорона Японії спочатку повідомила про запуск, заявивши, що це могла бути балістична ракета, але також не надала додаткових подробиць.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила снаряд у бік її східних вод. Більше подробиць він не надав.

Запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв і надалі посилювати військовий потенціал країни. У промові на конференції владної партії минулого тижня Кім не згадав конкретно про ракети чи ядерну зброю, але сказав, що національну оборону необхідно посилити.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють усі випробування балістичних ракет Північною Кореєю і запроваджують санкції проти цієї країни через її програми озброєння.

Востаннє Північна Корея випробувала серію нових видів зброї у вересні-листопаді 2021 року. Випробування мали ракети, здатні нести ядерну зброю.