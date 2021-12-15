У віці 101 рік помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена

Помер молодший брат засновника Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Ір Сена – Кім Йон Чжу. Йому був 101 рік. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Причина смерті не називається. З посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї повідомляється, що лідер КНДР Кім Чен Ин висловив співчуття.

«Кім Йон Чжу самовіддано боровся за реалізацію лінії та політики Трудової партії та зробив внесок у прискорення соціалістичного будівництва та розвиток державної соціальної системи корейського зразка, обіймаючи важливі пости в партії та державі протягом багатьох років», – ідеться в повідомленні північнокорейського ЗМІ.

Кім Йон Чжу народився 1920 року. Під час правління Кім Ір Сена він очолював Організаційний відділ Трудової партії Кореї. У 1973 році його змінив племінник Кім Чен Ір, син Кім Ір Сена. Після цього Кім Йон Чжу протягом 20 років не зʼявлявся публічно, але в 1993 році повернувся до владної партії як член політбюро і заступник голови постійного комітету Верховних народних зборів. Кім Йон Чжу востаннє зʼявлявся у державних засобах інформації КНДР у 2015 році.