Північна та Південна Кореї відновили транскордонний канал телефонного зв’язку

Південна Корея заявила 4 жовтня, що провела перший телефонний дзвінок з Північною Кореєю з серпня.

«Уряд вважає, що з відновленням лінії зв’язку між Півднем і Північчю з’являється підґрунтя для відновлення міжкорейських відносин», – йдеться у заяві Міністерства об’єднання Південної Кореї.

Північна Корея закрила телефонну лінію в серпні на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї та США всього за кілька днів після того, як вона були відкрита вперше за рік.

Офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA раніше оголосило, що лінія буде відновлена, але закликало Сеул працювати над покращенням напружених транскордонних зв’язків.

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«Влада Південної Кореї має докласти позитивних зусиль для того, щоб вивести відносини між Північчю та Півднем на правильний шлях і вирішити важливі завдання, які мають бути пріоритетними, щоб відкрити світлі перспективи в майбутньому», – заявила KCNA, не уточнюючи, в чому ці завдання полягають.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap припустило, що відновлення гарячої лінії викликає надію на відновлення транскордонного діалогу та співпраці.

Напруження зросло з моменту закриття «гарячої лінії» в серпні, коли Північна Корея, озброєна ядерною зброєю, випробувала серію нових ракет.