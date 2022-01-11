КНДР могла випробувати «більш просунуту балістичну ракету» – Південна Корея

Північна Корея могла випробувати більш удосконалену ракету, ніж та, яку вона запустила минулого тижня, заявив Комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї.

Заява пролунала після повідомлень про те, що КНДР здійснила запуск, ймовірно, балістичної ракети біля свого східного узбережжя у напрямку Японського моря.

«Ми вважаємо, що ця ракета більш просунута, ніж та, яку Північна Корея випустила 5 січня, хоча розвідки Південної Кореї і США проводять детальний аналіз», – заявили південнокорейські військові.

Згідно з попередніми оцінками, ракета подолала понад 700 кілометрів, піднялася на максимальну висоту в 60 кілометрів з максимальною швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку (12 348 км/год), йдеться у заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Пхеньян стверджував, що випробував кілька днів тому «гіперзвукову ракету». Але південнокорейські військові чиновники в цьому засумнівалися, припустивши, що відомості Півночі можуть бути перебільшені.

За день до здійсненого рано-вранці 11 січня ракетного запуску шість держав у Раді безпеки ООН, включаючи США й Японію, закликали Північну Корею «утриматися від подальших дестабілізуючих дій та сприяти змістовному діалогу заради спільної мети – повного ядерного роззброєння».

Минулого року КНДР заявляла, що успішно протестувала новий тип балістичної ракети підводних човнів, крилату ракету великої дальності, снаряди, що запускалися з бойових залізничних комплексів, а також те, що було названо «гіперзвуковою ракетою».

Всі ці твердження звучать на тлі переговорів щодо північнокорейської ядерної програми, що зайшли в глухий кут після зриву переговорів між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.