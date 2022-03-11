Денісова: від початку вторгнення РФ в Україні загинули 78 дітей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що від початку вторгнення Росії в Україні загинули 78 дітей, ще понад 100 – зазнали поранень. За її словами, це дані на 10:00 11 березня.

«Вчора у Броварську лікарню зі Скибина Київської області звернувся батько з 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них осколкові поранення. У Ніжині Чернігівської області через обстріл «Ураганами» пошкоджено 17 загальноосвітню школу, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини №6», – написала Денісова у фейсбуці.

«Встановити точні дані про кількість убитих і поранених жителів міст Маріуполя і Волновахи Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо», – наголосила вона.

Омбудсмен заявила, що дії російських військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій, і закликала міжнародну спільноту сприяти припиненню агресії Росії.

Напередодні Денісова повідомляла про 71 загиблу дитину.

Росія напала на Україну 24 лютого, своє вторгнення Кремль називає «військовою операцією», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.