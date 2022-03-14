Польща й Литва закликають «негайно» надати Україні статус кандидата до ЄС – заява Люблінського трикутника

Польща та Литва закликають «негайно» надати Україні статус країни-кандидата на членство в Європейському союзі. Про це йдеться в спільній заяві країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва), україномовну версію якої оприлюднив Кабінет міністрів 14 березня.

Заява стала наслідком зустрічі голів урядів трьох країн Дениса Шмигаля, Матеуша Моравецького та Інґріди Шимоніте в понеділок. Згідно з текстом, Польща та Литва визнають європейський вибір та бачать її у складі Європейського союзу «в найближчому майбутньому».

«Варшава та Вільнюс наголошують, що Україна має негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою. Разом повторюємо, що з 2013 року Україна, як жодна інша європейська країна, платить високу ціну за свої європейські та євроатлантичні прагнення та бажання зміцнити свою демократію, сповідуючи європейські цінності», – йдеться в заяві.

Сторони також закликали до якнайшвидшої незалежності Євросоюзу від російських енергоресурсів, а Росію – до негайного припинення всіх військових дій та виведення військ із усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Польща та Литва висловлюють спільну, непохитну підтримку демократично обраним органам влади України та народу України, який взявся за зброю, щоб захистити суверенітет своєї країни та цінності всього вільного світу: свободу, демократію, повагу до основоположних прав людини, а також людської гідності», – заявляють представники трьох країн.

Вільнюс та Варшава також підтверджують готовність надати притулок українцям, які тікають від російської агресії.

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Підписанти також закликають міжнародних партнерів вжити надзвичайних заходів для реагування на дедалі більшу гуманітарну кризу на європейському рівні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».