Москалькова заявила про готовність до обміну полоненими з Україною, конкретики ще немає

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що готова в будь-якому форматі сприяти повернення російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова не виключила обміну полоненими із Росією.

«Зі свого боку я готова брати участь у будь-якому форматі після повернення наших хлопців додому», – написала Москалькова в мережі Telegram і додала, що моделі обміну можуть бути різними – «одного на одного, всі на всіх, група на групу, поранені на поранених».

Наприкінці минулого тижня, 12 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що «500-600 військових на вчора (тобто 11 березня – ред.) було, які здалися в полон». Даних про число полонених українських військових наразі не оголошувалися.