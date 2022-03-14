До Запоріжжя прибули перші евакуйовані з Маріуполя

Ввечері 14 березня до Запоріжжя приїхали перші жителі Маріуполя, які змогли залишити місто маршрутом «зеленого коридору» на власних автомобілях. Про їхнє прибуття повідомляє Запорізька ОВА.

«В обласному гуманітарному штабі шукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог. Біженцям відразу надають усю необхідну допомогу: вони отримають безпечний прихисток, їх нагодують», – йдеться в повідомленні ОВА.

Як повідомили Радіо Свобода у Запорізькій ОВА, дістатися власним авто до Запоріжжя з Маріуполя змогли приблизно 160 людей, які прибули на більш ніж 50 авто. Після реєстрації у гуманітарному штабі їх розмістили на ночівлю в одному з навчальних закладів міста, спеціально переобладнаному для прийому вимушених переселенців.

Щодо гуманітарної колони з медикаментами, продуктами, водою і автобусами для евакуації жителів Маріуполя, то, за даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, російські військові продовжують її блокувати у Бердянську.

Раніше 14 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що люди зранку мали можливість виїхати з міста через «зелений коридор». За його даними, станом на 14 годину Маріуполь залишили близько 150 автівок.

Згодом офіційний телеграм-канал оперативного штабу мерії Бердянська, через який мав йти «зелений коридор», повідомив, що частина тих, хто зміг виїхати з Маріуполя на власних авто, залишаються у Бердянську на ночівлю.

За даними каналу, в місті розміщено близько 250 жителів Маріуполя.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

У Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули вже 2 187 людей, повідомила міська рада ввечері 13 березня.