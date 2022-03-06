Російські військові стріляли під час проукраїнського мітингу в Новій Каховці – активіст

Російські військові намагалися розігнати мітинг жителів Нової Каховки 6 березня пострілами у повітря, розповів проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) ветеран АТО, керівник ГО «Каховський плацдарм» Сергій Цигіпа, який був присутнім на мітингу.

«Помітингували, поспівали пісень, заспівали гімн і пішли на задній двір, де стоять автоматники, спецпідрозділи із технікою (російською – ред.). Уявіть собі: ми з двох боків їх оточили, намагалися зробити «коридор ганьби», вони почали стріляти в повітря, потім світло-шумові гранати кинули, сльозогінний газ пустили. Перших цивільних поранених ми маємо після цього мітингу. В нашій колоні були лікарі, їм надали першу допомогу, і після (це жінка та чоловік), їх доправили до лікарні», – розповів Цигіпа.

За його словами, дії російських військових не зупинили учасників мітингу.



«Потім після пострілів, двома колонами ми пішли по всьому місту, були колонки, грав гімн. Ми показали всім новокаховчанам, що сидять вдома, що Нова Каховка – це Україна і нас можуть захопити зненацька, але зламати і окупувати дух містян неможливо», – додав Цигіпа.

У неділю, 6 березня, жителі Нової Каховки Херсонської області вийшли на проукраїнський мітинг. Аналогічні мітинги пройшли в Новоолексіївці Генічеського району та у Херсоні.

5 березня мітинги пройшли в Херсоні та Бердянську. Люди протестували проти окупації та російської гуманітарної допомоги.

Війна Росії проти України триває вже 11-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.