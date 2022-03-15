Ночью 12 марта в городе Попасная Луганской области, возможно, было применено фосфорное вооружение. Спасатели до сих пор не могут попасть на место обстрела, чтобы изучить остатки боеприпасов и точно установить их характер. Впрочем, это была не первая и, скорее всего, не последняя бомбардировка города.

Радио Донбасс.Реалии пообщалось с жителем города, который был вынужден покинуть Попасную несколько дней назад. Мужчина сидел в подвале своего дома, старался ходить на работу, а утром 12 марта увидел последствия обстрела городской больницы. Очевидец просит не разглашать его имя из соображений безопасности.

– Больница в Попасной находится на окраине города, вокруг дома частного сектора, дорога уходит в сторону Первомайска. Там долго находились и пациенты, и раненые, и беженцы из других городов и сел. К счастью, еще 10 марта их вывезли – раненных и больных эвакуировали в Лисичанск и Бахмут, а беженцев – отправили на Камышеваху.

Дома вокруг больницы – старые, построены еще до войны. Они из дерева и загораются от любой искры. А вот помещение хирургического отделения в больнице – старое, построенное 100-200 лет назад.

12 марта я увидел здание, просто охваченное огнем. Попаданий было очень много, от чего именно загорелась больница неясно. В больнице были кислородные концентраторы, баллоны с кислородом – тоже сильно горят и взрываются. Окна выбиты, правда они вылетели еще 4 марта, когда начали обстреливать территорию больницы.

Двухэтажное здание сгорело полностью – начиная с цоколя, где прятались во время бомбежек, до верха. Власти хотели спасти дорогое оборудование из отделения хирургии и реанимации, но тщетно. Сгорели и концентраторы, и аппараты искусственной вентиляции легких, и даже компьютерный томограф – в больницу вкладывали очень много денег.

В том районе, где я жил, уже давно не было воды. Когда были паузы в обстрелах самые смелые бежали 500 метров к колодцу с бутылками и кастрюлями. Чтобы заварить чай или мивину.

Я никогда не думал, что такое возможно. Сейчас многие люди тоже сидят без света, газа и воды.

Сейчас связи с Попасной нет, дозвониться ни до кого не могу. Ни коллегам, ни друзьям, ни соседям – больше 10 дней практически нет связи. Когда я еще был в городе, можно было иногда поймать сигнал ночью у отдельных операторов, а сейчас и такого нет.

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