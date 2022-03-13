Російська армія застосувала у Попасній заборонені фосфорні бомби – Сергій Гайдай

Російські війська застосували у місті Попасна на Луганщині фосфорні боєприпаси, заборонені Женевською конвенцією. Про це 13 березня повідомив у фейсбуці керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Військові злочинці – російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel («палаючий купол» – ред.). Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі», − написав він.
За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, фосфор, що запалився, горить при температурі понад 800 градусів за Цельсієм, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів, − додає очільник Луганської ОВА.
За його словами, застосування такої зброї може викликати дуже тяжкі та болючі каліцтва або призвести до повільної болісної смерті.
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«Додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування боєприпасів з білим фосфором, якщо цивільні особи через це наражаються на небезпеку», − застерігає Гайдай.
Раніше штаб ООС повідомляв, що місто Покровськ на Донеччині обстрілювали іншими забороненими боєприпасами − касетними реактивними снарядами.
США висловили свою стурбованість тим, що Росія застосовує в Україні заборонені види зброї.
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