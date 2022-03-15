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Війна в Україні: Знищена російськими ракетними ударами Охтирка в Cумській області (відео)

Війна в Україні: Знищена російськими ракетними ударами Охтирка в Cумській області (відео)
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Війна в Україні: Знищена російськими ракетними ударами Охтирка в Cумській області (відео)

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Ситуація у Сумській області сьогодні: в Охтирці російські військові обстрілюють та по цивільному житловому сектору міста. 14 березня внаслідок авіаудару Росії щонайменше троє людей загинули, повідомив міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко.

Днями влада Сумщини повідомляла, що теплоелектроцентраль та електропідстанція у Охтирці повністю зруйновані, теплоносій у місті відсутній, а водопостачання, водовідведення та електропостачання здійснюється з перебоями. Крім того, на вихідні, зокрема, 12 березня, планувалася евакуація городян, але в місті тривав артобстріл і коридори для евакуації не було підтверджено.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ обстрілюють житлові райони з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

(Відео надане Радіо Свобода пресслужбою окремої механізованої бригади «Холодний Яр»).

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