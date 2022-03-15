Днями влада Сумщини повідомляла, що теплоелектроцентраль та електропідстанція у Охтирці повністю зруйновані, теплоносій у місті відсутній, а водопостачання, водовідведення та електропостачання здійснюється з перебоями. Крім того, на вихідні, зокрема, 12 березня, планувалася евакуація городян, але в місті тривав артобстріл і коридори для евакуації не було підтверджено.
Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ обстрілюють житлові райони з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
(Відео надане Радіо Свобода пресслужбою окремої механізованої бригади «Холодний Яр»).
Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ обстрілюють житлові райони з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
(Відео надане Радіо Свобода пресслужбою окремої механізованої бригади «Холодний Яр»).
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