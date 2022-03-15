Ситуація у Сумській області сьогодні: в Охтирці російські військові обстрілюють та по цивільному житловому сектору міста. 14 березня внаслідок авіаудару Росії щонайменше троє людей загинули, повідомив міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко.