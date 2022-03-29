У боях під Харковом РФ втратила 1500 військових і командира 200-ї бригади – Генштаб ЗСУ

У боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада військ Росії втратила дві батальйонно-тактичні групи і командира бригади полковника Дениса Курила, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 29 березня.

Коли саме російські військові зазнали цих втрат – не уточнюють.

При цьому, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські військові продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків і Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка, Тихоцьке.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати військ РФ у війні сягають близько 17 200 осіб.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.